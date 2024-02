Array Technologies, Inc. est un fournisseur de technologie de suivi solaire à l'échelle des services publics. La société fabrique des systèmes de suivi au sol utilisés dans des projets d'énergie solaire à l'échelle des services publics. Ses segments comprennent Array Legacy Operations et STI Operations. Ses produits sont un portefeuille de systèmes de suivi solaire intégrés comprenant des supports en acier, des moteurs électriques, des réducteurs et des contrôleurs électroniques, communément appelés "trackers à axe unique". Son suiveur utilise une conception brevetée qui permet à un seul moteur d'entraîner plusieurs rangées de panneaux solaires. Elle vend ses produits à des sociétés d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction qui construisent des projets d'énergie solaire, ainsi qu'à de grands promoteurs solaires, à des producteurs d'électricité indépendants et à des services publics. Ses produits et services comprennent les systèmes de suivi, DuraTrack HZ v3, Array STI H250, Array OmniTrack et le logiciel SmarTrack. Son DuraTrack HZ v3 est un suiveur à axe unique qui intègre des caractéristiques telles qu'un système de montage breveté à boulon unique par module.

