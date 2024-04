Array Technologies, Inc. est un fournisseur de technologie de suivi solaire à l'échelle des services publics. La société fabrique des systèmes de suivi au sol utilisés dans des projets d'énergie solaire pour les services publics et la production distribuée dans le monde entier. Les segments de la société comprennent Array Legacy Operations et STI Legacy Operations. Ses principaux produits sont un portefeuille de systèmes de suivi solaire intégrés comprenant des logiciels et du matériel qui incluent des composants tels que des tubes en acier, des supports en acier, des chaînes cinématiques, des structures centrales, des moteurs électriques, des assemblages de contrôleurs de moteur, des assemblages de roulements, des boîtes de vitesses et des contrôleurs électroniques, communément appelés "trackers à axe unique". Son tracker phare utilise une conception brevetée qui permet à un seul moteur de piloter plusieurs rangées de panneaux solaires. Ses produits et services comprennent les systèmes de suivi, DuraTrack HZ v3, Array STI H250, Array OmniTrack et le logiciel SmarTrack. SmarTrack est sa gamme de logiciels et de produits de contrôle conçus pour les sites solaires à grande échelle.

