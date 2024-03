Ascendis Pharma A/S est une société danoise qui fabrique des produits pharmaceutiques. La société fabrique des produits pour le traitement de la déficience en hormone de croissance, de l'endocrinologie, des troubles du système nerveux central, des maladies infectieuses et du diabète. La société opère à l'échelle mondiale par l'intermédiaire de ses filiales : Ascendis Pharma GmbH (Allemagne), Ascendis Pharma, Inc. (Delaware, États-Unis), Ascendis Pharma Endocrinology, Inc. (Delaware, États-Unis), Ascendis Pharma, Ophthalmology Division A/S (Danemark), Ascendis Pharma, Endocrinology Division A/S (Danemark), Ascendis Pharma Bone Diseases A/S (Danemark), Ascendis Pharma Growth Disorders A/S (Danemark) et Ascendis Pharma Oncology Division A/S (Danemark).

Secteur Recherche biotechnologique et médicale