Asensus Surgical, Inc. est une société de matériel médical. La société est engagée dans la numérisation de l'interface entre le chirurgien et le patient afin de réimaginer la chirurgie par le biais de la chirurgie guidée par la performance (PGS), en débloquant l'intelligence clinique pour permettre aux chirurgiens de fournir des résultats toujours supérieurs aux patients et d'établir une nouvelle norme de chirurgie. La société se concentre sur le développement du marché et la commercialisation du système chirurgical Senhance, qui numérise la chirurgie laparoscopique mini-invasive (MIS). Le système Senhance est une plateforme laparoscopique numérique multiport conçue pour maintenir les normes de la chirurgie laparoscopique mini-invasive tout en offrant des avantages numériques tels que le retour haptique, la précision robotique, une ergonomie confortable, une instrumentation avancée comprenant des instruments micro-laparoscopiques de 3 millimètres (mm), des instruments articulés de 5 mm, un contrôle par caméra à détection oculaire et des instruments standard entièrement réutilisables pour aider à maintenir des coûts par procédure similaires à ceux de la laparoscopie traditionnelle.