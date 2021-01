AstraZeneca : L'Inde autorise le vaccin d'AstraZeneca contre le coronavirus

par Krishna N. Das

NEW DELHI, 2 janvier (Reuters) - L'Inde a autorisé samedi le vaccin contre le COVID-19 développé par AstraZeneca et l'université d'Oxford, ouvrant ainsi la voie à une campagne de vaccination à très grande échelle dans le pays le plus peuplé du monde après la Chine.

Un comité d'experts de l'autorité indienne du médicament a également recommandé d'approuver un vaccin développé par le groupe local Bharat Biotech, associé au Conseil indien de recherche médicale (ICMR), ont rapporté plusieurs médias.

Ni l'autorité du médicament (CDSCO) ni l'ICMR n'ont répondu dans l'immédiat à des demandes de commentaires. Bharat Biotech s'est refusé à tout commentaire.

Le ministre de l'Information, Prakash Javadekar, a déclaré à des journalistes que le vaccin d'AstraZeneca et de l'université d'Oxford avait obtenu le feu vert des autorités concernées vendredi, confirmant des informations obtenues par Reuters de plusieurs sources proches du dossier.

Ce vaccin est le premier à bénéficier d'une autorisation d'urgence en Inde. Prakash Javadekar a précisé que trois autres vaccins au moins attendaient une décision sur une demande d'autorisation d'urgence: celui de Bharat Biotech, celui de Zydus Cadila et le russe Spoutnik-V.

"L'Inde est peut-être le seul pays dans lequel quatre vaccins sont sur le point d'être disponibles", a-t-il dit.

Les autorités de santé ont aussi reçu une demande d'homologation pour le vaccin de l'américain Pfizer et de l'allemand BioNTech, le premier autorisé par plusieurs pays occidentaux.

L'Inde a enregistré plus de 10,3 millions de cas d'infection au coronavirus et environ 150.000 morts. Les autorités espèrent vacciner en six à huit mois 300 millions de personnes sur une population totale de 1,35 milliard.

(Marc Angrand)