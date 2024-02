ASTRAZENECA : UBS abaisse son objectif de cours

UBS confirme son conseil à vendre sur le titre avec un objectif abaissé à 9900 pence (au lieu de 10 700 pence) après les résultats du 4ème trimestre 2023.



' Le quatrième trimestre a soulevé les inquiétudes des investisseurs concernant l'accélération des coûts. Nous continuons de considérer la marge brute, l'augmentation de la R&D comme une pression sur les marges par rapport au consensus au fil du temps ' indique le bureau d'analyses.



' Nous prévoyons une nouvelle année de forte croissance en 2024, portée par l'adoption continue de nos médicaments dans tous les pays ', a indiqué Pascal Soriot, le CEO. AstraZeneca table sur un CA 2024 et un BPA ajusté 2024 en hausse de 10 à 14 %.



