Astronics Corporation est un fournisseur de technologies de pointe pour les industries mondiales de l'aérospatiale, de la défense et de l'électronique. La société exerce ses activités dans deux secteurs : Aérospatiale et Systèmes de test. Le secteur de l'aérospatiale conçoit et fabrique des produits pour l'industrie aérospatiale mondiale. Les gammes de produits comprennent des systèmes d'éclairage et de sécurité, des systèmes de production et de distribution d'énergie électrique, des systèmes de mouvement des sièges, des structures d'aéronefs, des produits avioniques, des systèmes de certification et d'autres produits. Le secteur des systèmes d'essai conçoit, développe, fabrique et entretient des systèmes d'essai automatisés destinés aux secteurs de l'aérospatiale et de la défense, des communications et des transports en commun, ainsi que des dispositifs de formation et de simulation pour des applications commerciales et militaires. Les produits et services de la société comprennent des systèmes de production et de distribution d'énergie électrique, des solutions pour le mouvement des sièges, des systèmes d'éclairage et de sécurité, des produits avioniques, des structures d'aéronefs, la certification de systèmes et des systèmes d'essai automatisés.

Secteur Industrie aérospatiale et de défense