Atoss Software AG est une société allemande qui développe des logiciels de gestion des effectifs et se concentre sur la gestion du temps et des présences, l'enregistrement du temps, la gestion du temps, la prévision des effectifs, la planification des effectifs et l'analyse des activités. Elle propose également des solutions sectorielles et dessert des clients issus de divers secteurs, tels que l'automobile, l'aviation, l'industrie chimique et pharmaceutique, la fonction publique, la finance, l'alimentation, les soins de santé, les services sociaux, l'hôtellerie, les technologies de l'information (TI) et les télécommunications, la fabrication et la production, le commerce de détail, les services, le transport et la logistique et les services publics. Son portefeuille de produits comprend ATOSS Staff Efficiency Suite, ATOSS Time Control et Crewmaster. La société propose également des services de conseil et de support client.

Secteur Logiciels