ATV Projects India Limited est une société basée en Inde, qui est engagée dans des activités de gestion de projets et de services d'ingénierie, de fourniture de projets et d'exécution de travaux pour diverses industries. Elle réalise des travaux pour les industries du sucre, de la chimie et de la pétrochimie, des engrais, de l'énergie, de l'énergie nucléaire, de l'alimentation et des produits alimentaires, des élastomères thermoplastiques (TPE) et du compoundage. Elle s'est lancée dans la fabrication d'équipements critiques, tels que des broyeurs à haut rendement énergétique et des chaudières à bagasse pour l'industrie sucrière. Sa gamme de produits s'est étendue à divers équipements d'ingénierie lourde pour les industries de transformation, tels que des réservoirs sphériques pour le stockage du gaz de pétrole liquéfié (GPL), des appareils à pression, des sphères d'Horton, des échangeurs de chaleur, des réacteurs et des colonnes de distillation, entre autres. Elle fabrique différents types de chaudières, comme les chaudières à tubes d'eau multicombustibles et les chaudières à tubes de fumée multicombustibles, entre autres. Sa division Tank Farm construit des réservoirs pour le stockage de produits chimiques et pétroliers.

Secteur Construction et ingénierie