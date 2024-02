AudioCodes Ltd est un éditeur de logiciels basé en Israël. La société fournit des logiciels de communication, des produits de bout en bout et des solutions de productivité pour le lieu de travail numérique. Les solutions de la société permettent aux entreprises et aux fournisseurs de services de construire et d'exploiter des réseaux vocaux tout-IP pour fournir des communications unifiées, des centres de contact et des services professionnels hébergés, que ce soit dans le nuage ou sur site. AudioCodes Ltd classe ses produits et services en trois grandes lignes commerciales : Les solutions d'entreprise consistent en des produits et des solutions conçus pour simplifier la mise en œuvre de solutions de pointe pour les communications d'entreprise et les centres de contact ; les solutions pour les fournisseurs de services consistent en des dispositifs CPE polyvalents et performants qui offrent une connectivité sur site aux services UC en nuage et aux lignes téléphoniques SIP pour les clients professionnels ; la catégorie Voice.ai exploite les dernières technologies de reconnaissance vocale, d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique pour créer des solutions axées sur la voix. La société sert ses clients dans le monde entier.

Secteur Communications et réseautage