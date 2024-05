AutoZone, Inc. est spécialisé dans la distribution de pièces de rechange et d'accessoires automobiles. Le groupe propose des compresseurs, des batteries, des carburateurs, des embrayages, des rotors, des moteurs, des pompes à essence, etc. Le CA par activité se répartit comme suit : - distribution de détail et professionnelle (98,2%) : vente de pièces détachées notamment aux garages et aux stations-service ; - autres (1,8%) : vente de logiciels de diagnostic et de maintenance (marque Alldata), et activité de vente en ligne. A fin août 2023, AutoZone, Inc. dispose d'un réseau de 7 140 magasins implantés aux Etats-Unis et à Porto Rico (6 300), au Mexique (740) et au Brésil (100).

