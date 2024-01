Aya Gold & Silver Inc. (Aya) est un producteur d'argent basé au Canada qui exerce ses activités dans le Royaume du Maroc. La société exploite la mine d'argent à haute teneur de Zgounder et explore ses propriétés le long de la faille Sud-Atlas. La mine d'argent de Zgounder est une mine d'argent souterraine située à environ 260 kilomètres (km) à l'est d'Agadir au Maroc. Le permis minier de Zgounder couvre plus de 16 kilomètres carrés (km2). Elle détient 100 % de Zgounder Millennium Silver Mine S.A. (ZMSM), qui possède la propriété de Zgounder. Elle détient également 85 % du projet polymétallique Boumadine et les permis relatifs aux propriétés Amizmiz, Azegour, Zgounder Regional et Imiter bis. Toutes ces propriétés sont situées dans le Royaume du Maroc. Aya détient 75 % du projet Tijirit, situé en Mauritanie. Aya possède également le projet Tirzzit, qui consiste en sept permis situés à environ 25 km de la propriété Zgounder. Sa filiale à 100 % est Aya Gold & Silver Morocco S.A..

Secteur Métaux et minéraux précieux