Bakkt Holdings, Inc. exploite une technologie qui connecte l'économie numérique en offrant une plateforme pour les crypto-monnaies et l'échange de points de fidélité. Elle permet à ses clients d'offrir de nouvelles opportunités à leurs clients par le biais d'une expérience web interactive ou d'interfaces de programmation d'applications (API) qui débloquent les crypto-monnaies et favorisent la fidélisation. Elle se concentre sur la fourniture de services de garde, de Crypto Connect, de Crypto Rewards et de Crypto Payouts. Sa plateforme permet aux consommateurs, aux entreprises et aux institutions d'acheter, de vendre et de stocker des crypto-monnaies dans le cadre d'une expérience numérique simple et intuitive, accessible via des API ou une expérience web intégrée. Elle est en train de permettre à des clients de toutes tailles d'offrir des récompenses à leurs clients sous forme de crypto, soit en gagnant des récompenses en crypto, soit en échangeant des récompenses existantes, telles que des points ou des miles, contre des crypto. Ses solutions d'échange couvrent une variété de catégories de récompenses, y compris les marchandises, les cartes-cadeaux et les expériences numériques.

Indices liés Russell 2000