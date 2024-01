Bango PLC (Bango) est une société basée au Royaume-Uni. L'activité principale de la société est le développement, le marketing et la vente de technologies qui permettent le marketing et la vente de produits. La société opère par le biais de la monétisation du segment de la plate-forme Bango. La société a trois produits principaux, à savoir le distributeur automatique numérique, les paiements transactionnels et Bango Audiences. Le Digital Vending Machine est déployé par les revendeurs qui souhaitent impliquer les clients en regroupant les abonnements de tierces parties avec leurs services de première partie. Les paiements transactionnels permettent aux boutiques en ligne et aux commerçants individuels d'atteindre et de collecter de l'argent auprès de milliards d'utilisateurs à travers le monde en utilisant des méthodes de paiement alternatives. Bango Audiences permet aux équipes de marketing en ligne de trouver de nouveaux utilisateurs payants grâce au ciblage du comportement d'achat de Bango. Bango Audiences permet aux équipes de marketing en ligne de trouver de nouveaux utilisateurs payants grâce au ciblage du comportement d'achat par Bango.

Secteur Internet