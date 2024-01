Bank First Corporation est la société holding de Bank First, N.A. (la Banque). La banque offre aux entreprises, aux professionnels et aux consommateurs une variété de services financiers, y compris des services bancaires de détail et commerciaux. La Banque propose une gamme de produits, tels que des comptes chèques, des comptes d'épargne, des comptes du marché monétaire, des comptes de gestion de trésorerie, des certificats de dépôt, des prêts commerciaux et industriels, des prêts immobiliers commerciaux, des prêts à la construction et au développement, des prêts hypothécaires résidentiels, des prêts à la consommation, des cartes de crédit, des services bancaires en ligne, des services bancaires par téléphone et des services bancaires mobiles. La banque propose des produits de prêt, de dépôt et de gestion de trésorerie dans chacun de ses établissements bancaires. Elle propose également des comptes de retraite et des comptes d'épargne santé. Le portefeuille d'investissement de la Banque se compose principalement de titres du gouvernement des États-Unis, de titres adossés à des créances hypothécaires garantis par des entités parrainées par le gouvernement, et de titres municipaux imposables et exonérés d'impôt. La société compte environ 28 bureaux.

Secteur Banques