Bank of China Limited figure parmi les principaux groupes bancaires chinois. L'activité s'organise autour de 5 pôles d'activités : - banque d'affaires ; - banque de détail ; - banque de marché ; - assurance ; - banque d'investissement. La commercialisation des produits et services est assurée au travers d'un réseau de plus de 11 500 agences dans le monde.

Secteur Banques