Bank7 Corp. est une société holding bancaire. Par l'intermédiaire de sa filiale à 100 %, Bank7 (la Banque), elle exploite une douzaine de succursales à service complet en Oklahoma, au Texas et au Kansas. La Banque est une banque commerciale à service complet. Elle est principalement engagée dans la fourniture d'une gamme de services bancaires et financiers aux particuliers et aux entreprises situés dans l'Oklahoma, le Texas et le Kansas. La Banque se concentre particulièrement sur les catégories de prêts, telles que les prêts immobiliers commerciaux, les prêts à l'hôtellerie, les prêts à l'énergie et les prêts commerciaux et industriels. Elle propose également des services de prêts à la consommation aux particuliers à des fins personnelles et domestiques, y compris des prêts à terme garantis et non garantis et des prêts pour l'amélioration de l'habitat. Les services de prêts à la consommation comprennent les prêts immobiliers résidentiels et les services bancaires hypothécaires, les lignes de crédit personnelles et d'autres prêts à tempérament. La banque offre des produits bancaires de dépôt, y compris des services de dépôt commerciaux, des chèques commerciaux et d'autres comptes de dépôt.

Secteur Banques