Beazley plc figure parmi les principaux groupes d'assurance et de réassurance britanniques. Les primes émises brutes par activité se répartissent comme suit : - assurance spécialisée (36,8%) : assurances responsabilité civile professionnelle et médicale, assurance responsabilité des dirigeants, assurance responsabilité environnementale, assurances risques spéciaux, etc. ; - cyber assurance (22%) ; - assurances marine, politique, accident et santé (21%) ; - assurance habitation (16,3%) ; - autres (3,9%).