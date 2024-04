BIOLASE, Inc. est une société de dispositifs médicaux qui développe, fabrique, commercialise et vend des systèmes laser pour la dentisterie et la médecine. Les systèmes de la société permettent aux dentistes, parodontistes, endodontistes, dentistes pédiatriques, chirurgiens buccaux et autres spécialistes dentaires de réaliser une large gamme de procédures dentaires peu invasives, y compris des applications cosmétiques, restauratrices et chirurgicales complexes. L'entreprise propose deux catégories de systèmes laser : les systèmes Waterlase (tous tissus) et les systèmes à diodes (tissus mous). Les systèmes laser dentaires Waterlase tous tissus de la société sont constitués de ses produits phares Waterlase iPlus, Waterlase Express et Waterlase MDX. Ses systèmes de laser à diode pour tissus mous comprennent les lasers à diode Epic X, Epic Hygiene, Epic Q et Epic 10, qui permettent d'effectuer des interventions sur les tissus mous, l'hygiène, les procédures cosmétiques, le blanchiment des dents et de soulager temporairement la douleur. Les systèmes Epic X et Epic 10 sont dotés d'une longueur d'onde de 940 nanomètres et d'une technologie d'impulsion brevetée appelée ComfortPulse.

Secteur Equipement et technologie médicale avancés