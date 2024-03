BioMerieux : La valeur du jour à Paris - Biomérieux en berne après des résultats 2023 sans surprise

Biomérieux (-1,72% à 98,72 euros) affiche une des plus fortes baisses du SBF120 après la présentation de ses résultats annuels. Le spécialiste du diagnostic in vitro a publié un résultat net part du groupe en baisse de 21% en données publiées et de 7,4% à taux de change et périmètre constant (tcpc), à 358 millions d’euros. TP Icap Midcap passe d'Achat à Conserver sur le titre avec un objectif de cours abaissé de 112 à 103 euros, estimant que si la réalisation 2023 du groupe est "solide", les effets de change "limitent cependant le levier opérationnel".



Si le chiffre d'affaires a progressé de 2,4% en données publiées (+6,6% en données comparables) à 3,67 milliards d‘euros, le résultat opérationnel a chuté de 25,2% en données publiées (-23,2% tcpc) à 439 millions d'euros.



Le conseil d'administration a proposé un dividende stable de 0,85 euro par action, représentant un taux de distribution de 28% du résultat net part du groupe, "supérieur aux niveaux habituels".



En 2024, la croissance des ventes devrait atteindre 6 % à 8 % à données comparables. Le résultat opérationnel contributif devrait augmenter d'au moins 10% sur la même base, avec une marge brute stable et une gestion rigoureuse des dépenses opérationnelles, conduisant à une amélioration de la marge opérationnelle d'au moins 50 points de base à taux de change constant.



Malgré l'abaissement de sa recommandation, TP Icap Midcap salue "de belles performances sur les panels non respiratoires & en microbiologie notamment", avec une guidance 2024 qui "confirme une croissance organique soutenue" et "une amélioration du résultat opérationnel courant avant éléments non récurrent à taux de changes constant".



Invest Securities évoque pour sa part des résultats "au-dessus des attentes et dépassant les objectifs 2023", des objectifs 2024 "robustes et globalement en ligne avec le consensus". "Le groupe continue de s'illustrer par rapport à ses pairs sur le marché du Diagnostic In Vitro" souligne l'analyste.



Les perspectives à moyen terme de bioMérieux seront présentés lors de la journée investisseurs qui se tiendra à Paris le 9 avril 2024.