Bioventus Inc. est une société de dispositifs médicaux. La société se concentre sur le développement et la commercialisation de traitements cliniquement différenciés et peu invasifs qui engagent et améliorent le processus naturel de guérison du corps. Son portefeuille de produits est regroupé en trois secteurs verticaux : Les traitements de la douleur, les solutions chirurgicales et les thérapies réparatrices. Ses traitements de la douleur consistent en des thérapies non chirurgicales d'injection de la douleur articulaire ainsi qu'en des produits de stimulation nerveuse périphérique (SNP) pour aider le patient à reprendre ses activités normales. Ses solutions chirurgicales comprennent des substituts de greffe osseuse pour fusionner et faire croître les os, ainsi que des dispositifs médicaux à ultrasons utilisés pour sculpter les os avec précision, enlever les tumeurs et débrider les tissus dans diverses interventions chirurgicales, notamment en chirurgie du rachis et en neurochirurgie. Ses thérapies réparatrices consistent en un système de cicatrisation osseuse à ultrasons pour le traitement des fractures et en des dispositifs de réadaptation avancés conçus pour aider les patients à retrouver la fonction de leur jambe ou de leur main à la suite d'un accident vasculaire cérébral (AVC).