Black Stone Minerals, L.P. est un propriétaire et un gestionnaire d'intérêts miniers dans le domaine du pétrole et du gaz naturel aux États-Unis. L'activité principale de la société consiste à maximiser la valeur de ses actifs miniers et de ses redevances grâce à une gestion active et à élargir sa base d'actifs par l'acquisition d'intérêts miniers et de redevances supplémentaires. La société possède des intérêts miniers sur environ 16,8 millions d'acres bruts. Elle possède également des droits de redevance non participatifs (NPRI) sur 1,8 million d'acres bruts et des droits de redevance dérogatoires (ORRI) sur 1,6 million d'acres bruts. Les intérêts miniers et de redevances de la société sont situés dans 41 États de la partie continentale des États-Unis, y compris dans tous les bassins de production terrestres. Nombre de ces intérêts se trouvent dans des zones de ressources actives, notamment les schistes de Haynesville/Bossier dans l'est du Texas et l'ouest de la Louisiane, les schistes de Wolfcamp/Spraberry/Bone Springs dans le bassin permien, les schistes de Bakken/Three Forks dans le bassin de Williston et les schistes d'Eagle Ford dans le sud du Texas.