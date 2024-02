Bloomin' Brands, Inc. est une société de restauration décontractée. La société possède et exploite des restaurants à service complet et des cuisines hors foyer, ainsi que des restaurants à service complet et des cuisines hors foyer franchisés dans plusieurs États, à Guam et dans d'autres pays. La société opère à travers deux segments : Les États-Unis et l'international. Le segment américain possède et exploite 1 011 restaurants à service complet et cuisines hors foyer, et franchise 153 restaurants à service complet dans 47 États. Ses restaurants comprennent Outback Steakhouse, Carrabbas Italian Grill, Bonefish Grill et Flemings Prime Steakhouse & Wine Bar. Le menu de l'Outback Steakhouse propose des steaks, des côtelettes, du poulet, des fruits de mer, des pâtes, des salades et des spécialités saisonnières assaisonnés et saisis ou grillés au feu de bois. L'offre de Carrabbas Italian Grill comprend de la cuisine italienne. Le segment international possède et exploite 175 restaurants à service complet et franchise 168 restaurants à service complet et cuisines hors établissement dans 13 pays et à Guam.

Secteur Restaurants et bars