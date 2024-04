Versailles, le 4 avril 2024

Bluelinea, opérateur majeur de la filière « Silver Économie » en France, présente ses résultats annuels 2023 audités et son chiffre d'affaires non audité du 1er trimestre 2024.

Pour la deuxième année consécutive, Bluelinea est parvenue à consolider son activité commerciale autour de 10 M€ et de générer un EBITDA positif. Le début d'année 2024 témoigne d'un retour à la croissance qui, s'il se confirme et grâce à la politique d'efficience opérationnelle, doit avoir un effet vertueux sur les résultats futurs.

Données en k€[1]

Normes comptables françaises 2022 consolidé 2023 consolidé Variation

(en k€) Chiffre d'affaires 10 408 9 826[2] -582 EBITDA[3] 664 279 -385 Résultat d'exploitation (841) (1 613) -772 Résultat financier (206) (139) +67 Résultat courant (1 046) (1 752) -706 Résultat exceptionnel (504) (76) +428 Crédit d'Impôt Recherche 7 209 +202 Résultat net (1 544) (1 620) +76

EBITDA positif pour la 2ème année consécutive

Le chiffre d'affaires consolidé 2023 s'élève à 9 826 k€ et confirme la capacité de la société à consolider un volume d'activité, après le record établi en 2022 (10 408 k€) avec une croissance de +39% par rapport à 2021. L'activité B2C d'accompagnement à domicile continue à croitre régulièrement (+3%), alors que le pôle B2B est parvenu à stabiliser son activité à compter du 2ème trimestre 2023, après un début d'exercice marqué par un contexte sectoriel pénalisant.

La poursuite du plan d'efficience a permis de contenir l'évolution des charges d'exploitation et d'amortir l'impact du repli du chiffre d'affaires sur l'EBITDA qui reste positif pour la deuxième année consécutive à 279 k€. À noter que l'EBITDA du 2nd semestre 2023 ressort à 520 k€, en progression de +52% par rapport au 2nd semestre 2022.

En 2023, Bluelinea a testé de nouveaux dispositifs connectés pour poursuivre l'évolution de son offre et assurer la meilleure satisfaction possible des clients. Le recours transitoire à de nouveaux fournisseurs a nécessité des investissements additionnels (plutôt que le mode locatif usuel avec les fournisseurs historiques). Cette politique a augmenté le montant des investissements (voir ci-dessous) et des dotations aux amortissements et provisions (+320 k€) Dans ce contexte, le résultat d'exploitation ressort à -1 613 k€.

La réduction des frais financiers et des charges exceptionnels, ainsi que le retour à la normale du recours au crédit d'impôt recherche, a permis de maintenir le résultat net à un niveau comparable à celui de 2022, soit -1,620 k€.

Stabilisation des flux de trésorerie avant financement

Cette maîtrise des résultats se reflète également dans les flux de trésorerie. Ainsi, la variation de trésorerie liée à l'exploitation et aux investissements ressort à -3 586 k€ en 2023 contre -3 526 k€ en 2022.

La Société a compensé la hausse des flux d'investissements (+423 k€ entre 2022 et 2023), liée à l'augmentation transitoire des achats de dispositifs connectés, par une hausse maîtrisée du besoin en fonds de roulement (+334 k€ en 2023 contre +1 030 k€ en 2022).

Ainsi, au 31 décembre 2023, Bluelinea disposait de 2 683 k€ de fonds propres et d'une trésorerie de 1 011 k€ pour 3 643 k€ de dettes financières composées essentiellement de prêts garantis par l'Etat et Bpifrance en cours d'amortissement et d'une dette intra-groupe de 730 k€.

En février 2024, Bluelinea a souscrit un nouvel emprunt bancaire de 1 250 k€. Cette levée de fonds, associée au retour à une politique de location des dispositifs connectés et à un recours accru au reconditionnement de produits dans une démarche RSE volontariste, doit donner à la Société le confort financier nécessaire au cours des 12 prochains mois.

Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2024 en croissance de +11%

Données consolidées non auditées en k€

Normes comptables françaises T1 2023 T1 2024 Variation (en k€) Variation (en %) Activité B2C – Senior & Domicile 1 495 1 510 +15 +1% Activité B2B – Établissements 673 893 +220 +33% Bluelinea 2 168 2 403 +235 +11%

Le chiffre d'affaires du 1er trimestre 2024 ressort à 2 403 k€, contre 2 168 k€ au 1er trimestre 2023, soit un taux de croissance de +11%.

Le pôle Senior & Domicile, regroupant l'activité B2C, progresse de +1% et consolide sa position de 3ème acteur national sur le marché de la téléassistance avec 65 239 familles et leurs ainés accompagnés à fin mars 2024.

Le pôle Établissements, dédié au déploiement de l'offre SERENEA® en établissements, connait un fort rebond de son activité (+33%) qui témoigne du retour progressif à la normale après un début d'année 2023 qui avait été marqué par une chute drastique des investissements dans le secteur des EHPAD. L'offre a désormais été adoptées par 621 établissements connectés.

Prochain rendez-vous : chiffre d'affaires du 1er semestre 2024, le jeudi 4 juillet 2024 (avant Bourse)

A propos de Bluelinea :

« Prendre soin de ses proches, qu'ils soient âgés ou en situation de handicap, à domicile ou en établissement » est la mission principale de Bluelinea, première SilverTech cotée sur Euronext Growth, également filiale à 60% du Groupe APICIL (APICIL Services).

L'activité « Seniors & Domicile » accompagne, jour et nuit, des familles et leurs ainés grâce au déploiement des solutions et services « HELP ». En parallèle, l'activité « Établissements connectés » protège les résidents tout en assistant les soignants et personnels de Colocations entre seniors, Résidences Services, EHPAD, centres spécialisés du Handicap ou plus largement d'établissements de santé grâce à la solution modulaire inédite « Serenea® ».

Fort de cette expertise complémentaire de solutions et de services dédiés au parcours du « bien vieillir », Bluelinea se positionne comme un acteur phare auprès des familles, avec bienveillance et responsabilité.

[1] Les comptes annuels et consolidé 2023 ont été audités.

[2] 9 828 k€ en donnée non auditée publiée le 10 janvier 2024

[3] Résultat d'exploitation hors dotations aux amortissements et provisions, reprises sur provision, impôts et taxes

