L'industrie aérospatiale est de plus en plus perturbée par l'éclatement d'un panneau sur un avion Boeing d'Alaska Airlines, après que les autorités de régulation américaines ont gelé l'augmentation de la production du 737 MAX, ce qui suscite des inquiétudes quant aux plans de croissance des compagnies aériennes et des fournisseurs dans le monde entier.

L'Administration fédérale de l'aviation (FAA) a annoncé cette intervention sans précédent dans les calendriers de production mercredi en fin de journée, dans une décision à double tranchant qui a également vu l'immobilisation partielle du modèle MAX 9 levée une fois les inspections terminées.

La FAA a déclaré que l'ordre signifiait que Boeing pouvait continuer à produire des avions MAX au rythme mensuel actuel, mais qu'il ne pouvait pas augmenter ce rythme. Elle n'a donné aucune estimation de la durée de la limitation et n'a pas précisé le nombre d'avions que Boeing peut produire chaque mois.

La possibilité de reprendre les vols a été un soulagement pour les opérateurs américains de MAX 9, Alaska Airlines et United Airlines, qui avaient été contraints d'annuler des milliers de vols et qui prévoient de remettre les avions en service respectivement vendredi et dimanche.

Toutefois, les experts ont déclaré que la réaction de la FAA face à des contrôles de qualité "inacceptables" à la suite de la perte d'un bouchon de porte à 16 000 pieds le 5 janvier pourrait retarder certaines livraisons de nouveaux avions aux compagnies aériennes et nuire aux fournisseurs déjà ébranlés par une précédente crise du MAX et par la pandémie.

Boeing cherche à augmenter la production de sa famille de monocouloirs 737 MAX, la plus vendue, afin de répondre à la demande et de combler le fossé qui le sépare du constructeur européen Airbus sur le marché des avions à réaction.

Les analystes ont exprimé la crainte qu'une surveillance accrue des usines de Boeing à la suite de l'éclatement du bouchon de la porte du MAX 9 ne tempère l'augmentation de la production du MAX 8, plus petit et plus largement vendu, qui est une source essentielle de liquidités pour Boeing et de nombreux fournisseurs.

"Les problèmes d'assurance qualité que nous avons constatés sont inacceptables". Mike Whitaker, administrateur de la FAA, a annoncé dans un communiqué le gel de toute augmentation de la production du MAX jusqu'à ce que les problèmes soient résolus. "C'est la raison pour laquelle nous allons renforcer notre présence sur le terrain en examinant et en surveillant de près les activités de production et de fabrication.

Boeing a déclaré qu'il continuerait à coopérer "pleinement et de manière transparente" avec la FAA et qu'il suivrait les directives de l'agence dans le cadre des mesures qu'elle prend pour renforcer la sécurité et la qualité.

En octobre, le PDG de Boeing, Dave Calhoun, a déclaré que la société prévoyait d'atteindre une production de 38 avions MAX par mois d'ici la fin de l'année 2023.

Le dernier programme-cadre de Boeing pour le 737, qui fixe le rythme de production pour les fournisseurs, prévoit une augmentation de la production à 42 jets par mois en février, 47,2 en août, 52,5 en février 2025 et 57,7 en octobre 2025, a rapporté Reuters en décembre.

Toutefois, le rythme de production de Boeing peut être inférieur au calendrier directeur des fournisseurs.

M. Calhoun a répondu aux questions des sénateurs sur l'incident d'Alaska Airlines lors d'une série de réunions qui se sont tenues mercredi au Capitole. La présidente de la commission sénatoriale du commerce, Maria Cantwell, a déclaré qu'elle organiserait des auditions pour enquêter sur les causes profondes des défaillances de Boeing en matière de sécurité.

"Les passagers américains et les employés de Boeing méritent que la direction de Boeing fasse passer la sécurité avant les profits", a déclaré Mme Cantwell.

M. Calhoun a déclaré que Boeing rétablirait la confiance du public dans ses avions.

PLANS DE LA LIGNE DE PRODUCTION

La décision de la FAA pourrait avoir une incidence sur les projets de mise en place d'une nouvelle ligne 737 MAX à Everett, dans l'État de Washington, d'ici le milieu de l'année 2024, après la fin de la production de l'emblématique 747 de Boeing dans cette immense usine.

Cette ligne, qui devrait être la quatrième ligne 737 au total et la première en dehors de l'usine de Renton, également située dans la banlieue de Seattle, est nécessaire pour répondre à la forte demande.

Boeing a refusé de commenter tout impact potentiel sur la ligne d'Everett.

Autrefois accusée d'être trop laxiste à l'égard de Boeing, la FAA a renforcé sa surveillance depuis que les crashs du MAX ont conduit à une immobilisation au sol dans le monde entier, mais l'intervention de mercredi ouvre de nouvelles perspectives, selon les experts.

Les analystes de Jefferies ont déclaré que l'arrêt de l'expansion par la FAA semblait "restrictif" et qu'il n'y avait pas de calendrier définitif.

"Ces actions (sont) susceptibles d'exercer une pression sur l'augmentation de la production à court terme, mais elles semblent être davantage liées au calendrier", ont-ils ajouté.

Certaines compagnies aériennes pourraient être touchées de manière "significative" par un gel de l'augmentation de la production, a déclaré une source industrielle de premier plan, bien que de nombreux acteurs du secteur aient déjà pris en compte certains retards, les entreprises aérospatiales continuant à se remettre de la pandémie.

United, par exemple, a prévu 100 livraisons de MAX pour cette année, selon une déclaration réglementaire faite en octobre.

Les actions de Boeing ont chuté de 2 % dans les échanges après les heures de bureau, mercredi.

L'annonce de la FAA est intervenue quelques heures après que Boeing a livré son premier 737 MAX à une compagnie aérienne chinoise depuis mars 2019, mettant fin à un gel de près de cinq ans et accordant un répit aux relations commerciales tendues entre les deux plus grandes économies du monde.

Un 737 MAX 8 enregistré au nom de China Southern Airlines a quitté le terrain de Seattle Boeing dans l'État de Washington à 11h55 heure du Pacifique (1955 GMT) mercredi et a atterri à Honolulu près de sept heures plus tard, montrent les données de vol de FlightRadar24, avant sa destination finale en Chine.

Boeing n'a pas souhaité faire de commentaire. China Southern et l'autorité chinoise de régulation de l'aviation n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. (Reportages de Valerie Insinna et David Shephardson à Washington, Lisa Barrington à Séoul et Tim Hepher à Paris ; reportages complémentaires de Rajesh Kumar Singh à Chicago et Sophie Yu à Pékin ; rédaction de Jamie Freed et Raju Gopalakrishnan)