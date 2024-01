Bowleven PLC - société d'exploration pétrolière et gazière basée à Édimbourg et développant le projet Etinde au large du Cameroun - La vente de la participation du partenaire dans le projet Etinde n'aboutit pas. Bowleven est informée jeudi par New Age (African Global Energy) Ltd, l'opérateur d'Etinde, qu'elle a reçu de Perenco SA un avis de résiliation de la vente conditionnelle des intérêts de New Age dans la coentreprise d'Etinde à Perenco. L'accord portant sur la participation de 37,5 % a été annoncé pour la première fois en juin 2022. Bowleven déclare qu'elle va maintenant discuter avec ses partenaires de la coentreprise d'un plan de développement et d'un programme de travail actualisés pour Etinde.

"La fin de la transaction entre New Age et Perenco est regrettable, car nous pensions qu'elle aurait pu représenter une opportunité d'accélérer les progrès de développement à Etinde", déclare Eli Chahin, directeur général de Bowleven.

En novembre, lors de la publication de ses résultats intermédiaires, Bowleven avait prévenu que ses liquidités s'épuisaient et qu'elle avait un "besoin pressant" de lever des fonds. Elle espérait que l'accord avec Perenco servirait de "catalyseur" aux efforts de collecte de fonds et à la monétisation d'Etinde.

Cours actuel de l'action : 0,50 pence, en baisse de 13 % jeudi à Londres

Variation sur 12 mois : en baisse de 71 %.

Par Tom Waite, rédacteur en chef d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.