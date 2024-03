Bowman Consulting Group Ltd. est une société de services professionnels. La société fournit des solutions d'ingénierie à des clients qui possèdent, développent et entretiennent l'environnement bâti. Elle fournit des services de planification, d'ingénierie, de gestion de la construction, de mise en service, de conseil environnemental, de géospatial, d'arpentage, d'acquisition de terrains et d'autres services techniques. Elle travaille à la fois en tant que maître d'œuvre et sous-traitant pour une base de clients des secteurs public et privé qui opèrent dans des environnements réglementés. Ses missions dans le secteur public proviennent de clients qui sont des services publics, des agences gouvernementales, des branches militaires, des systèmes scolaires, des départements de transport et des autorités chargées de l'eau. Ses missions dans le secteur privé émanent de clients qui opèrent sur les marchés commerciaux, notamment les infrastructures de construction pour les structures commerciales, résidentielles et municipales, les transports et la planification de la circulation, l'approvisionnement en eau et le traitement des eaux usées, l'exploitation minière des métaux précieux et des agrégats à usage général, et autres.

Secteur Construction et ingénierie