Boyd Group Services Inc. est une société canadienne qui contrôle The Boyd Group Inc. et ses filiales (Boyd). L'activité de la société consiste à détenir et à exploiter des installations de réparation de carrosserie et de vitrage automobile et des services connexes. Elle exerce ses activités dans le secteur de la réparation des carrosseries et des services connexes. Boyd est un opérateur de centres de réparation de carrosserie non franchisés en Amérique du Nord en termes de nombre de sites et de chiffre d'affaires. Boyd exploite des établissements au Canada sous les noms de Boyd Autobody & Glass et Assured Automotive, ainsi qu'aux États-Unis sous le nom de Gerber Collision & Glass. Boyd est également un opérateur de vente au détail de verre automobile aux États-Unis sous les noms de Gerber Collision & Glass, Glass America, Auto Glass Service, Auto Glass Authority et Autoglassonly.com. En outre, Boyd exploite un administrateur tiers, Gerber National Claims Services (GNCS), qui propose des services de vitrage, d'assistance routière d'urgence et de premier avis de sinistre.

Secteur Services à la personne