Les habitant·e·s de Liège (codes postaux 4000, 4020, 4030) bénéficient désormais de livraisons écologiques, sans émissions de CO 2 , grâce à l'introduction d'une flotte de 128 camionnettes électriques et d'un réseau de 69 Points d'enlèvement dans la ville. Après Seraing, Verviers et Eupen, Liège (centre-ville et Outremeuse) devient une Ecozone à part entière.

85 % des tournées, sur 4000 Liège, sont déjà assurées sans émission ! Autrement dit, les facteurs et factrices de la zone se déplacent de façon respectueuse de l'environnement, à bord d'un e-van ou à pied. Outre les tournées qui se verdissent, la livraison des colis dans le centre-ville se fera également de façon durable, suite à la livraison d'un plus gros véhicule. Pour les habitants du code postal de 4020, 100% des tournées sont vertes. Sur 4030, la quasi totalité des services réguliers est assurée sans émission de CO 2 . Ce développement évoluera progressivement, en fonction de l'arrivée des nouveaux e-vans dans la flotte, jusqu'à atteindre la totalité des tournées régulières. ​ ​

Les éléments-clés d'une Ecozone sont: la livraison sans émission et un réseau dense de Points d'enlèvement (Bureaux de Poste, Points Poste, Points Colis et Distributeurs de Colis). Neuf nouveaux Distributeurs de colis sont venus renforcer le réseau existant. Placés à des endroits clés, 23 Distributeurs permettent aux Liégeois et Liégeoises du centre-ville et d'Outremeuse de retirer à toute heure du jour et de la nuit, leurs colis, à pied ou à vélo, en parcourant, au maximum 400 mètres.

Le réseau s'étend désormais sur 69 points d'enlèvement stratégiquement répartis dans la Cité ardente, garantissant une accessibilité optimale aux Bureaux de poste, Points poste, Points colis et Distributeurs de Colis. Cette expansion contribue non seulement à réduire l'empreinte carbone de l'entreprise, mais offre également une flexibilité accrue aux habitant·e·s, facilitant ainsi la réception et l'envoi de leurs colis.

responsable de projet Urban Logistics chez bpost: "L'objectif de bpost est de réaliser 50 % de nos livraisons de manière durable d'ici 2025. La logistique urbaine est au cœur des préoccupations et la Ville de Liège représente pour nous une zone stratégique importante. Avec l'introduction de véhicules électriques et le renforcement du réseau de Points d'enlèvement, nous offrons aux résident·e·s une solution de livraison facile et respectueuse de l'environnement."Selon le Bourgmestre de la ville de Liège,, «la présence de services de proximité au cœur de nos quartiers est garant de la cohésion sociale entre les habitants. Le facteur écologique est évidemment un plus, qui nous réjouit ».

Nombre de véhicules électriques : ​ ​ ​ 128 e-vans

Nombre de tournées : ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 153 tournées piétonnes et motorisées

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ (total des tournées sur les codes postaux ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 4000/4020/4030/4031/4032)

9 Bureaux de poste

23 Distributeurs de Colis ​

37 Points Poste et Points Colis ​

bpost garantit un point d'enlèvement dans un rayon de 400 mètres, dans l'hyper centre-ville et en Outremeuse.

