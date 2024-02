Bright Scholar Education Holdings Limited est un fournisseur mondial de services éducatifs qui gère des écoles de la maternelle à la 12e année et des services éducatifs complémentaires en Chine et à l'étranger. L'activité de la société comprend des écoles nationales de la maternelle à la 12e année, des écoles à l'étranger et des services d'éducation complémentaire. Les écoles de la société pour les services d'éducation nationaux de la maternelle à la 12e année sont des écoles internationales, des écoles bilingues et des jardins d'enfants. La société se consacre à fournir un enseignement international de qualité aux étudiants chinois et à leur donner les bases académiques et les compétences nécessaires pour réussir dans l'enseignement supérieur à l'étranger. La société complète également ses offres internationales avec un programme d'études mandaté par le gouvernement chinois pour les étudiants qui souhaitent conserver la possibilité de poursuivre des études supérieures en Chine.