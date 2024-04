Brightsphere Investment Group Inc. est une société de gestion d'actifs diversifiée. La société fournit des services de gestion d'investissements à l'échelle mondiale, principalement à des investisseurs institutionnels. La société exerce ses activités par l'intermédiaire de sa filiale, Acadian Asset Management LLC (Acadian). Acadian est un gestionnaire d'investissement systématique de stratégies actives mondiales, d'actions internationales et de stratégies alternatives. La société exerce ses activités dans un seul secteur : le secteur Quant et Solutions. Le segment Quant and Solutions consiste à tirer parti des données et de la technologie dans le cadre d'un processus d'investissement computationnel fondé sur des facteurs pour toute une série de catégories d'actifs sur les marchés développés et émergents, y compris les actions mondiales, non américaines et à petite capitalisation, ainsi que les stratégies de volatilité gérée, de macro systématique, d'alternatives aux actions et de crédit. Par l'intermédiaire d'Acadian, la société offre une gamme diversifiée de stratégies et de produits d'investissement gérés activement à des investisseurs institutionnels du monde entier.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds