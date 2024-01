BSE Limited est une société boursière basée en Inde. La société offre un marché transparent pour la négociation d'actions, de titres de créance, de dérivés sur actions, de dérivés sur devises, de dérivés sur taux d'intérêt, de fonds communs de placement, ainsi que pour le prêt et l'emprunt d'actions. La société opère par l'intermédiaire des segments Facilitating Trading in Securities et autres services auxiliaires connexes. Elle dispose également d'une plateforme pour la négociation d'actions de petites et moyennes entreprises (PME). Elle fournit également une série d'autres services aux participants aux marchés financiers, notamment la gestion des risques, la compensation, le règlement, les services de données de marché et l'éducation. Ses systèmes et processus sont conçus pour préserver l'intégrité du marché, favoriser la croissance du marché indien des capitaux et stimuler l'innovation et la concurrence dans tous les segments du marché. Son service Direct est une plateforme en ligne permettant aux investisseurs individuels de participer aux titres d'État (G-Sec) et aux bons du Trésor (T-Bill) émis par le gouvernement indien.

Secteur Opérateurs financiers et du marché des matières premières