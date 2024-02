Bumble Inc. est une société holding. Elle exploite des plateformes de rencontres en ligne et des plateformes de médias sociaux qui offrent des fonctions de rencontres. Sa plateforme permet aux gens de se connecter et de construire des relations saines et équitables selon leurs propres termes. Elle exploite trois applications mobiles (app), à savoir Bumble app, Badoo app et Fruitz app. L'application Bumble permet aux utilisateurs de créer un profil, dans lequel ils saisissent des informations les concernant, notamment leur nom, leur âge, leur identité de genre, leur orientation sexuelle, la personne qu'ils recherchent, ainsi qu'une photo. Ses offres d'abonnement comprennent Bumble Boost et Bumble Premium, qui offrent aux utilisateurs des fonctionnalités supplémentaires. L'application Badoo propose des produits de rencontre gratuits sur le web et sur mobile. Elle autorise également les vidéos de profil sur l'application Badoo. Les abonnements proposés sur l'application Badoo sont Badoo Premium et Badoo Premium Plus. L'application Fruitz demande à tous les utilisateurs de choisir un fruit pour leur profil afin de symboliser leur intention de rencontre. Les offres d'abonnement de l'application Fruitz sont Fruitz Premium et Fruitz Golden.

Secteur Internet