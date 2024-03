BURBERRY : objectif de cours abaissé chez Oddo BHF

Oddo BHF réaffirme son opinion 'sous-performance' sur Burberry avec un objectif de cours abaissé de 1250 à 1100 pence, pour refléter dans sa valorisation par DCF des hypothèses moins favorables en matière de profitabilité.



Pointant une tendance difficile confirmée en Asie, il table sur une baisse très marquée du retail en comparable pour le quatrième trimestre à -13% (contre -8% précédemment) et abaisse de 7% son EBIT mars 2024 (et de près de 10% pour mars 2025 et mars 2026).



Le bureau d'études considère que la perspective de Burberry reste difficile à ce stade, entre efforts en termes de coûts et d'investissements et ralentissement du secteur, et que 'la place de la marque au sein de l'univers luxe/mode n'est pas solidement assurée'.



