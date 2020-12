CAE : Hélène V. Gagnon, de CAE, est intronisée au prestigieux Collège des Fellows de la Société canadienne des relations publiques

CAE est fière d'annoncer qu'Hélène V. Gagnon, vice-présidente principale, Affaires publiques et Communications mondiales de CAE, a été intronisée au prestigieux Collège des Fellows de la Société canadienne des relations publiques (SCRP).

Cette nomination a été annoncée par la SCRP le 2 décembre 2020, en reconnaissance des réalisations impressionnantes de Mme Gagnon en tant que professionnelle et mentor influente, qui a démontré à maintes reprises son engagement à respecter les normes les plus élevées de la profession. Pour obtenir le statut de Fellow, un professionnel des relations publiques doit avoir démontré une contribution importante à la profession des relations publiques et à la SCRP, doit être membre de la Société depuis au moins 10 ans, avoir un minimum de 20 ans d'expérience au sein de la profession et être accrédité en relations publiques (ARP). Avec l'intronisation de Mme Gagnon, le Collège des Fellows (FSCRP) ne compte actuellement que 95 membres parmi les milliers de professionnels qui travaillent dans ce domaine au Canada.

« La profondeur du leadership et de la vision inspirante d'Hélène a contribué à renforcer la réputation positive de CAE en tant que joyau de l'industrie aéronautique canadienne », a déclaré Marc Parent, président et chef de la direction de CAE. « Hélène a joué un rôle fondamental dans la direction des communications de CAE avec les principales parties prenantes partout dans le monde, tout en faisant évoluer notre culture et en positionnant CAE comme un chef de file en matière de responsabilité sociale d'entreprise. Elle est une membre stratégique de l'équipe de direction de CAE et nous sommes tous très fiers de ses réalisations et de son impact positif au sein de notre industrie et de la collectivité en général ».

Hélène V. Gagnon a été nommée vice-présidente principale, Affaires publiques et Communications mondiales de CAE en 2015. Elle gère la marque et la réputation de CAE, notamment les affaires publiques, la présence sur le Web et dans les médias sociaux, les événements d'entreprise ainsi que la gestion des problèmes et des crises. Elle renforce également les relations et les communications avec les principales parties prenantes internes et externes partout dans le monde, notamment les plus de 10 000 employés de CAE, les médias, les collectivités et les gouvernements.

Mme Gagnon a été conférencière et panéliste partout dans le monde sur des sujets tels que la politique environnementale, la responsabilité sociale d'entreprise, les questions de politique publique, la gestion des crises, la gestion des problèmes et les médias sociaux. Tout au long de sa carrière, elle a obtenu plus de 60 bourses, prix, distinctions et prix d'excellence, notamment le prestigieux prix Top 100 des femmes les plus influentes au Canada décerné par le Women's Executive Network en 2007.

Mme Gagnon est titulaire d'un diplôme en droit civil et en common law de l'Université McGill et d'une maîtrise en administration publique et en politique publique de la London School of Economics.