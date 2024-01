(Alliance News) - Voici un aperçu des changements de directeurs et de gérants de sociétés cotées à Londres annoncés jeudi et non rapportés séparément par Alliance News :

Secure Trust Bank PLC - fournisseur de comptes d'épargne et de services de prêt basé à Solihull, en Angleterre - Nomme Jim Brown, directeur non exécutif indépendant de Just Group PLC, pour remplacer Michael Forsyth en tant que prochain président. M. Brown rejoindra Secure Trust en tant qu'administrateur non exécutif à compter du 31 mars et remplacera M. Forsyth en tant que président à l'issue de la prochaine assemblée générale en mai. M. Brown est actuellement directeur général de la Sainsbury's Bank. Il était auparavant directeur général de Future Williams & Glyn et directeur général du groupe Ulster Bank.

Cairn Homes PLC - Constructeur de logements basé à Dublin - Alan McIntosh, directeur non exécutif et cofondateur, se retire immédiatement du conseil d'administration. M. McIntosh a rejoint Cairn Homes lors de son introduction en bourse en juin 2015 en tant que directeur exécutif. Le président John Reynolds déclare : "La vaste expérience d'Alan en matière de structures de financement, de transactions d'entreprise et de marchés des capitaux a été inestimable. Nous tenons à exprimer notre gratitude à Alan pour sa contribution significative à l'entreprise et lui souhaitons le meilleur pour l'avenir."

Par Emma Curzon, journaliste à Alliance News

