Caledonia Mining Corporation Plc est une société de production, d'exploration et de développement aurifère axée sur le Zimbabwe. La société détient une participation de 64 % dans la mine d'or de Blanket (Blanket), une participation de 100 % dans la mine de Bilboes et les concessions minières d'or de Motapa et Maligreen, toutes situées au Zimbabwe. La mine d'or de Blanket est une mine d'or zimbabwéenne qui opère à une profondeur d'environ 750 mètres sous la surface et qui a produit environ 55 000 onces d'or. Blanket a également des projets d'exploration et de développement dans la zone de la mine existante et dans ses propriétés satellites qui se trouvent à distance de camionnage de l'usine de récupération métallurgique de Blanket. Elle détient également la propriété d'exploration aurifère Motapa dans le sud du Zimbabwe. Le projet Maligreen est une propriété située dans le district minier de Gweru, dans les Midlands du Zimbabwe. Le gisement Bilboes est un important gisement d'or à haute teneur situé à environ 75 kilomètres au nord de Bulawayo, au Zimbabwe.

Secteur Or