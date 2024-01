California Resources Corporation est une société indépendante d'exploration et de production de pétrole et de gaz naturel qui possède des propriétés d'exploitation en Californie. La société a la production la plus faible en intensité de carbone aux États-Unis, qui se concentre sur les ressources foncières, minérales et techniques pour la décarbonisation en développant le captage et le stockage du carbone (CSC) et d'autres projets de réduction des émissions. Le projet de CSC au champ Elk Hills est appelé Carbon TerraVault I. Ces projets injectent du CO2 provenant de sources industrielles dans des réservoirs souterrains de pétrole et de gaz épuisés et stockent le CO2 de manière permanente dans les profondeurs du sol. La société exerce ses activités dans des bassins pétroliers et gaziers, notamment le bassin de San Joaquin, le bassin de Los Angeles et le bassin de Sacramento. San Joaquin Basin exploite et développe environ 42 champs et détient environ 1,24 million d'acres minérales nettes dans le bassin de San Joaquin. Le bassin de Los Angeles détient environ 29 000 acres minérales nettes. Le bassin de Sacramento exploite environ 50 champs.

