Calix, Inc. est un fournisseur de plateformes de logiciels et de systèmes en nuage. La société gère également des services, qui se concentrent sur le réseau orienté vers l'abonné, la partie du réseau qui régit la bande passante disponible et détermine la gamme de services qui peuvent être proposés aux abonnés. Cette plateforme et les services gérés permettent aux fournisseurs de services à large bande (BSP) de toutes tailles de transformer leurs activités. Les clients BSP de la société ont la possibilité d'utiliser les données et les connaissances en temps utile de la plateforme Calix. Ses produits comprennent Calix Cloud, Calix Revenue EDGE et Calix Intelligent Access EDGE. Calix Cloud se décline en trois éditions basées sur les rôles : Calix Marketing Cloud, Calix Support Cloud et Calix Operations Cloud. Calix Revenue EDGE est sa solution locale pour les services gérés par les abonnés. Calix Intelligent Access EDGE est une solution de réseau d'accès pour les réseaux automatisés et intelligents.

Secteur Communications et réseautage