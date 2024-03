Callon Petroleum Company est une société pétrolière et gazière indépendante. La société se concentre sur l'acquisition, l'exploration et le développement durable d'actifs dans le bassin permien de l'ouest du Texas. Les activités de la société se concentrent sur les bassins du Delaware et du Midland, riches en pétrole, dans l'ouest du Texas. La société utilise le forage horizontal et son modèle de co-développement de la durée de vie du gisement pour développer son domaine. La société s'est principalement concentrée sur le développement horizontal de plusieurs intervalles prometteurs, y compris plusieurs niveaux de Wolfcamp et de Bone Springs dans le bassin du Delaware. Dans le bassin de Midland, les principaux intervalles de la société comprennent les schistes de Wolfcamp et de Spraberry. La société dispose d'une superficie d'environ 145 000 acres nettes au cœur du bassin permien.

