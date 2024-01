Canadian Solar Inc. est une société spécialisée dans la technologie solaire et les énergies renouvelables. La société fabrique des modules solaires photovoltaïques, fournit des solutions d'énergie solaire et de stockage de batteries, et développe des projets d'énergie solaire et de stockage de batteries à grande échelle. La société opère à travers deux segments : Recurrent Energy et CSI Solar. Le segment Recurrent Energy comprend des services d'origination, de développement, de financement, d'exécution, d'exploitation et de maintenance, et de gestion d'actifs. Le segment CSI Solar comprend principalement la conception, le développement, la fabrication et la vente d'une gamme de produits d'énergie solaire, y compris des modules solaires, des kits de systèmes solaires, des solutions de stockage d'énergie par batterie, de l'énergie et d'autres matériaux, composants et services. Les produits de la société comprennent des modules, des onduleurs, des kits de systèmes, des solutions de stockage d'énergie pour les services publics et les entreprises. Ses produits comprennent une gamme de modules solaires destinés aux systèmes de production d'énergie solaire résidentiels, commerciaux et industriels.