Cancom SE est un fournisseur allemand d'infrastructures et de services de technologies de l'information (TI). La société diversifie ses activités dans deux secteurs d'activité : Cloud Solutions et IT Solutions. Le secteur des solutions en nuage comprend CANCOM Pironet AG & Co, Pironet AG et synaix Service GmbH, entre autres. Il comprend principalement les services en nuage du groupe et les services gérés partagés, y compris le matériel, les logiciels et les services en nuage liés à des projets. Le secteur des solutions informatiques comprend CANCOM GmbH, CANCOM ICT Service GmbH et CANCOM SCS GmbH, entre autres. Il offre une infrastructure informatique et un soutien aux applications. La gamme de services fournis par le segment IT Solutions de la société comprend le conseil en stratégie informatique, la planification et la mise en œuvre de projets, l'intégration de systèmes, la maintenance, la formation et d'autres services informatiques, y compris l'exploitation de départements informatiques entiers. L'entreprise est principalement active en Allemagne et en Autriche.

Secteur Services et conseils en informatique