Canfor Pulp Products Inc. : Reprise de la tendance de fond 08/04/2021 | 09:00 Nicolas Aleksy 08/04/2021 | 09:00 achat En attente

Cours d'entrée : 9.04CAD | Objectif : 10.44CAD | Stop : 8.45CAD | Potentiel : 15.49% Le titre Canfor Pulp Products Inc. ne donne aucun signe d'essoufflement de sa dynamique haussière. On pourra miser sur une poursuite de la tendance de fond.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 10.44 CAD. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts L'activité du groupe présente un potentiel important de croissance. Le chiffre d'affaires est en effet attendu en forte hausse par le consensus Standard & Poor's avec une progression de l'ordre de -100% à l'horizon 2023.

Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.

Le titre présente un niveau de valorisation très faible avec une valeur d'entreprise estimée à 0.43 fois son chiffre d'affaires.

La société présente des multiples de résultat très attrayants.

Les révisions haussières des estimations de chiffre d'affaires au cours des derniers mois témoignent d'un regain d'optimisme de la part des analystes qui couvrent le dossier.

Au cours de la dernière semaine, les prévisions de bénéfice net par action de la société (BNA) ont été revues à la hausse. Les dernières estimations des analystes sont plus élevées.

Les analystes ont récemment fortement revu à la hausse leurs estimations de bénéfices nets par action.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont largement revu à la hausse leurs estimations de rentabilité pour les prochains exercices.

L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.

Le titre suit une tendance de fond positive sur le long terme au-dessus du niveau support des 6.67 CAD.

Points faibles La tendance des révisions de chiffre d'affaires sur l'année écoulée est clairement baissière ; les prévisions de ventes ont été revues régulièrement à la baisse par les analystes. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Papeterie Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. CANFOR PULP PRODUCTS INC. 10.51% 471 UPM-KYMMENE OYJ 2.46% 19 721 SUZANO S.A. 19.32% 16 882 STORA ENSO OYJ 3.93% 15 488 SVENSKA CELLULOSA 9.94% 12 809 EMPRESAS CMPC S.A. 18.61% 7 724 HOLMEN AB (PUBL) 0.48% 7 445 SHANDONG SUNPAPER CO., LTD. 16.91% 6 618 SCG PACKAGING 13.25% 6 516 OJI HOLDINGS CORPORATION 24.36% 6 475 KLABIN S.A. 10.17% 5 609

Données financières CAD USD EUR CA 2021 1 313 M 1 041 M 877 M Résultat net 2021 53,4 M 42,3 M 35,7 M Tréso. nette 2021 27,8 M 22,0 M 18,6 M PER 2021 9,57x Rendement 2021 - Capitalisation 594 M 471 M 397 M VE / CA 2021 0,43x VE / CA 2022 0,34x Nbr Employés 1 278 Flottant 44,8% Prochain événement sur CANFOR PULP PRODUCTS INC. 29/04/21 Assemblée générale Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 5 Objectif de cours Moyen 11,50 CAD Dernier Cours de Cloture 9,04 CAD Ecart / Objectif Haut 60,4% Ecart / Objectif Moyen 27,2% Ecart / Objectif Bas 10,6% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Donald B. Kayne President, CEO & Non-Independent Director Alan R. Nicholl Chief Financial Officer & Executive VP-Finance Conrad Alfred Pinette Chairman Kevin Anderson Vice President-Operations & Innovation William W. Stinson Independent Director