Canoo Inc. est une société de technologie de la mobilité engagée dans la conception et le développement de véhicules électriques (VE). La plateforme polyvalente (MPP) de la société est un châssis roulant autonome et entièrement fonctionnel qui abrite directement les composants essentiels au fonctionnement d'un véhicule électrique, notamment la chaîne de traction électrique conçue en interne, les systèmes de batteries, les systèmes électroniques et logiciels de contrôle avancés du véhicule et d'autres composants essentiels. Les VE de la société comprennent le véhicule Lifestyle et le véhicule de livraison Lifestyle, les véhicules de livraison polyvalents (MPDV) et le pick-up. En plus de sa technologie automobile, la société développe également une plateforme logicielle propriétaire conçue en interne qui regroupe les données des véhicules Canoo et non-Canoo et fournit des informations précieuses à ses clients. Elle développe également l'écosystème numérique Canoo, qui comprend son CanooHub optimisé pour les flottes, l'application mobile pour les conducteurs, l'interface homme-machine (IHM) des véhicules et l'analyse des données.

Secteur Fabricants de voitures et camions