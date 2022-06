Capgemini SE : Une opportunité moyen terme ? 24/06/2022 | 08:35 achat En cours

Cours d'entrée : 175.6€ | Objectif : 190€ | Stop : 166€ | Potentiel : 8.2% Le titre Capgemini SE teste la zone support des 166.85 EUR en données hebdomadaires. On considérera le récent mouvement baissier comme une opportunité pour se placer à bon compte.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 190 €. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

Points forts Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.

Les prévisions de chiffre d'affaires de la société ont été dernièrement revues à la hausse d'après le consensus des analystes qui couvrent le dossier.

Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.

Au cours des douzes derniers mois l'opinion des analystes a été fortement revue à la hausse.

Points faibles Rapportée à la valeur de ses actifs tangibles, la valorisation de la société apparaît relativement élevée.

La société ne verse pas ou peu de dividendes et présente par conséquent un rendement faible, voire nul. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Services et conseil en informatique - Autres Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. CAPGEMINI SE -19.00% 31 633 ACCENTURE PLC -31.05% 181 406 TATA CONSULTANCY SERVICES L.. -11.49% 154 890 AUTOMATIC DATA PROCESSING, .. -15.89% 86 641 INFOSYS LIMITED -23.06% 77 930 VMWARE, INC. -1.02% 49 398 FORTINET, INC. -20.98% 44 697 SNOWFLAKE INC. -57.75% 40 511 CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC. -14.58% 38 457 COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTI.. -23.94% 35 169 HCL TECHNOLOGIES LIMITED -26.37% 33 640

Données financières EUR USD CA 2022 20 652 M 21 716 M - Résultat net 2022 1 468 M 1 543 M - Dette nette 2022 2 252 M 2 368 M - PER 2022 20,8x Rendement 2022 1,56% Capitalisation 30 023 M 31 570 M - VE / CA 2022 1,56x VE / CA 2023 1,39x Nbr Employés 324 684 Flottant 91,8% Prochain événement sur CAPGEMINI SE 28/07/22 Premier semestre 2022 Publication de résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 20 Dernier Cours de Clôture 174,55 € Objectif de cours Moyen 235,64 € Ecart / Objectif Moyen 35,0% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Aiman Ezzat Deputy Director-Strategy Carole Gabriella Ferrand Chief Financial Officer Paul Benjamin Hermelin Chairman William Rozé Director-Engineering, Research & Development Olivier Sevillia Group Chief Operating Officer