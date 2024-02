CAPGEMINI : Invest Securities remonte sa cible

Le 15 février 2024 à 10:03 Partager

Invest Securities réitère son opinion 'achat' sur Capgemini avec un objectif de cours porté de 228 à 244 euros, au lendemain d'une publication des résultats annuels d'où ressort la trajectoire de reprise de la croissance attendue en 2024.



'Après un premier trimestre en contraction plus marquée que prévu, le management a indiqué que la croissance organique devrait atteindre +5% à +9% au dernier trimestre 2024, ouvrant la voie à une croissance embarquée solide pour 2025', pointe l'analyste.



'Ce scénario, conforme à nos attentes même si l'amplitude des performances d'un trimestre à un autre est plus marquée que prévu, nous conforte dans nos estimations 2024-25, avec des BNA 2024-25 ajustés de +0,1%/+1,8%', poursuit-il.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.