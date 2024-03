CapitaLand Investment Limited est un gestionnaire mondial d'investissements immobiliers basé à Singapour. Les principales activités de la société sont liées aux investissements et à la fourniture de services de conseil. La société opère à travers trois segments : Fee Income-related Business, Real Estate Investments Business, et Corporate and Others. L'activité liée aux revenus d'honoraires comprend l'investissement et la gestion d'actifs de fonds cotés et non cotés, la gestion de l'hébergement et la gestion de projets. L'activité d'investissement immobilier consiste à investir dans des actifs immobiliers et dans des produits financiers connexes. La société dispose d'un portefeuille diversifié de marques, d'actifs et de plateformes d'exploitation, allant des commerces de détail, des bureaux et des logements aux catégories d'actifs de la nouvelle économie, tels que les parcs d'affaires, les bâtiments industriels, la logistique, les centres de données et le self-stockage. Elle est présente dans plus de 40 pays d'Asie-Pacifique, d'Europe et des États-Unis d'Amérique.

Secteur Services immobiliers