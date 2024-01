Captain Pipes Limited est une entreprise indienne qui fabrique et vend des tuyaux et des raccords en polychlorure de vinyle non plastifié (UPVC). La société propose des tuyaux à colonne en UPVC, des tuyaux pour puits de forage, des tuyaux à pression en UPVC, des raccords à pression en UPVC, des tuyaux de plomberie en UPVC, des raccords de plomberie en UPVC, des tuyaux de plomberie en CPVC, des raccords de plomberie en polychlorure de vinyle chloré (CPVC), des tuyaux et des raccords pour le sol, les eaux usées et les eaux de pluie (SWR), des tuyaux de tubage en UPVC, des tuyaux d'aspiration et des tuyaux en polyéthylène de haute densité (HDPE). Les tuyaux à colonne en UPVC de la société sont disponibles en plusieurs qualités, telles que minuscule, moyen deluxe plus, moyen, standard deluxe plus, standard, lourd et super lourd. Ses accessoires pour tuyaux à colonne en UPVC comprennent un ensemble d'adaptateurs, un ensemble de protections de pompes et une clé à courroie. Elle propose également une gamme de colles à solvant en UPVC, en polychlorure de vinyle (PVC) et en CPVC. Elle propose une gamme de solutions de tuyauterie pour l'agriculture, la plomberie et le drainage. Son usine est située à Shapar, dans le Gujarat.

Secteur Produits chimiques de base