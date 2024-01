CareTrust REIT, Inc. est un fonds d'investissement immobilier (REIT) autogéré et auto-administré. La société est engagée dans l'acquisition, le financement, le développement et la propriété de biens immobiliers destinés à être loués à des locataires tiers dans le secteur des soins de santé. La société possède et loue à des opérateurs indépendants environ 215 établissements de soins infirmiers qualifiés (SNF), des campus multiservices, des centres d'aide à la vie autonome (ALF) et des centres d'aide à la vie autonome (ILF), soit 22 727 lits et unités opérationnels situés dans 28 États, en Californie, au Texas, en Louisiane, dans l'Idaho et en Arizona. La société loue des biens immobiliers liés aux soins de santé à des opérateurs de soins de santé dans le cadre d'accords de location triple net. La société propose également des prêts hypothécaires garantis aux opérateurs de soins de santé, garantis par des biens immobiliers liés aux soins de santé, et des prêts mezzanine garantis par des participations dans des biens immobiliers liés aux soins de santé. La société possède également un portefeuille de plusieurs établissements de soins infirmiers qualifiés situés sur la côte ouest.

Secteur Sociétés de placement immobilier spécialisé