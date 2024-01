Carrols Restaurant Group, Inc. est une société de restauration. La société exploite deux enseignes de restauration rapide, Burger King et Popeyes. Les restaurants Burger King sont des établissements de restauration rapide proposant le sandwich Whopper grillé à la flamme, ainsi qu'une gamme de hamburgers, de sandwichs au poulet et d'autres sandwichs spécialisés, des frites, des salades, des petits-déjeuners, des snacks, des boissons non alcoolisées et bien plus encore. Elle exploite environ 1 022 restaurants Burger King dans 23 États du Nord-Est, du Midwest, du Centre-Sud et du Sud-Est. Les restaurants Popeyes sont des restaurants de poulet à service rapide qui proposent un menu de style louisianais, comprenant du poulet frit, des filets de poulet, des crevettes frites et d'autres fruits de mer, des haricots rouges et du riz, ainsi que d'autres plats régionaux. L'entreprise exploite environ 65 restaurants Popeyes dans plus de sept États du sud-est. Elle exerce toutes ses activités par l'intermédiaire de ses filiales directes et indirectes à 100 %, Carrols Corporation et New CFH, LLC.

Secteur Restaurants et bars